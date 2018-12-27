27.12.2018 18:43

Харьковщина существенно увеличила экологичность выпуска промышленной продукции.

В январе-ноябре 2018, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, индекс промышленной продукции составил 101,5%, хотя, «нервирующее» экологов производство кокса, снизилось почти на четверть.



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За 11 месяцев химическое производство показало существенный прирост. По сведениям облстата, на предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем выпуска продукции увеличился на 12,6%; добывающей промышленности и разработке карьеров - на 7,3%; перерабатывающей промышленности - уменьшился на 0,6%.

Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 21,1%.

В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности увеличение составило 12,4%; в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - 4,7%; в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - 3,7%.

Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 23,2%; в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 13,4%; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 8,6%; в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 3,8%; в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,7%.