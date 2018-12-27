Харьковщина существенно увеличила экологичность выпуска промышленной продукции.

В январе-ноябре 2018, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, индекс промышленной продукции составил 101,5%, хотя, «нервирующее» экологов производство кокса, снизилось почти на четверть.
За 11 месяцев химическое производство показало существенный прирост. По сведениям облстата, на предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем выпуска продукции увеличился на 12,6%; добывающей промышленности и разработке карьеров - на 7,3%; перерабатывающей промышленности - уменьшился на 0,6%.
Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 21,1%.
В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности увеличение составило 12,4%; в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - 4,7%; в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - 3,7%.
Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 23,2%; в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 13,4%; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 8,6%; в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 3,8%; в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,7%.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: