28.12.2018 14:49

Мастер-класс бизнесменов и реформа БТИ (ФОТО)

Все внедренные изменения лягут в основу при создании первого в Украине Единого городского сервисного центра в сфере операций с недвижимостью.



//city.kharkov.ua

Мастер-класс для представителей бизнеса «БТИ 2.0: Лучший кейс реинжиниринга коммунальной структуры» прошел 27 декабря в хабе социальной активности «Студия 42».

В рамках мероприятия речь шла о том, как повысить производственную мощность предприятия, сократить издержки и сделать его эффективным на примере коммунального предприятия «Харьковское городское БТИ». Одним из спикеров мастер-класса выступил директор Департамента регистрации Олег Дробот, который презентовал поэтапный план проводимых изменений и преобразований на предприятии.

Он отметил, что бизнес-подход к ведению хозяйственной деятельности – новый формат работы для коммунальной сферы в целом, при этом практика доказала, что данный эксперимент был успешным.

«В начале прошлого года штат сотрудников БТИ составлял 220 человек, сегодня там работает 101 сотрудник. При этом количество выполненных заказов увеличилось на 30%, а средняя зарплата сотрудников выросла почти вдвое», - подчеркнул Олег Дробот.

По его словам, за полгода работы по внедрению бизнес-инструментов на предприятии повысилась удовлетворенность клиентов, кроме того, была полностью исключена возможность коррупции.

Также Олег Дробот отметил, что работа по реинжинирингу БТИ продолжается, и все внедренные изменения лягут в основу при создании первого в Украине Единого городского сервисного центра в сфере операций с недвижимостью.