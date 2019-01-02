В Харькове подорожали отопление и горячая вода

Рост тарифов связан с повышением цен на газ.
С 1 января в силу вступили новые тарифы отопление и горячую воду.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы 10-11 декабря 2018 года. Решения были опубликованы в газете «Урядовый курьер» 11 декабря.
В НКРЭКУ сообщили, что что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ и новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%).
В частности, новые тарифы, которые были установлены для КП “Харьковские тепловые сети” будут следующими.
Тарифы на отопление:
для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии — 1539,50 грн./Гкал (действующий тариф — 1307,39 грн./Гкал);
для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии — 39,38 грн. за 1 кв. м в месяц (действующий тариф — 33,44 грн. за 1 кв. м).
Тарифы на горячую воду:
при подключении полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей водой — 93,22 грн. за 1 куб. м (действующий — 80,71 грн. за 1 куб. м);
при отсутствии полотенцесушителей — 86,32 грн. за 1 куб. м (действующий — 74,85 грн. за 1 куб. м).
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
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