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02.01.2019  09:08   

В Харькове подорожали отопление и горячая вода

Рост тарифов связан с повышением цен на газ.


РБК-Украина

С 1 января в силу вступили новые тарифы отопление и горячую воду.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы 10-11 декабря 2018 года. Решения были опубликованы в газете «Урядовый курьер» 11 декабря.

В НКРЭКУ сообщили, что что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ и новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%).

В частности, новые тарифы, которые были установлены для КП “Харьковские тепловые сети” будут следующими.

Тарифы на отопление:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии — 1539,50 грн./Гкал (действующий тариф — 1307,39 грн./Гкал);

для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии — 39,38 грн. за 1 кв. м в месяц (действующий тариф — 33,44 грн. за 1 кв. м).

Тарифы на горячую воду:

при подключении полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей водой — 93,22 грн. за 1 куб. м (действующий — 80,71 грн. за 1 куб. м);

при отсутствии полотенцесушителей — 86,32 грн. за 1 куб. м (действующий — 74,85 грн. за 1 куб. м).

Тэги:  тарифы, коммуналка, отопление, харьков
 
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