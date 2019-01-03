03.01.2019 12:12

Доходы Харькова за прошедший год - 15, 4 миллиарда гривен

По сравнению с 2017 годом доходная часть увеличилась на 1826,5 млн грн, или на 13,5%.



//dozor.kharkov.ua

По итогам 2018 года объем финансовых ресурсов города Харькова составил 15 361,6 млн грн.

Об этом сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов Харьковского городского совета. По сравнению с 2017 годом доходная часть увеличилась на 1826,5 млн грн, или на 13,5%. При этом следует отметить рост поступлений:

- налога на доходы физических лиц (5086,5 млн грн), единого налога (1699,0 млн грн), налога на недвижимое имущество (216,2 млн грн) и сбора за места для парковки транспортных средств (10,4 млн грн) – в 1,3 раза;

- акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (538,0 млн грн), – в 1,1 раза;

- платы за предоставление других административных услуг (88,0 млн грн) – в 1,2 раза;

- средств от приватизации коммунального имущества (49,3 млн грн) – в 1,4 раза;

- доходов от продажи земли (112,0 млн грн) – в 2 раза;

- средств долевого участия в развитии инфраструктуры города (31,6 млн грн) – в 1,8 раза.

Также в бюджет поступили:

- плата за землю в сумме 1091,1 млн грн;

- арендная плата за пользование коммунальным имуществом – 62,9 млн грн;

- налог на прибыль коммунальных предприятий – 37,0 млн грн;

- транспортный налог – 22,5 млн грн;

- собственные поступления бюджетных учреждений – 317,4 млн грн.

Трансферты из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составили 5941,4 млн грн, в том числе получены субвенции:

- на предоставление льгот и субсидий населению – 2047,9 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми – 1236,9 млн грн;

- образовательная – 1096,5 млн грн;

- медицинская – 1291,0 млн грн;

- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий –145,6 млн грн;

- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 30,5 млн грн;

- на приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции и на территории других государств – 28,2 млн грн;

- на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 20,5 млн грн;

- на осуществление природоохранных мероприятий – 7,4 млн грн.

Кроме того, в бюджет поступила дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога в сумме 35,1 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за 2018 год составили 15 246,7 млн грн и увеличились по сравнению с 2017 годом на 1068,7 млн грн (на 7,5%).

Из общего объема расходов:

- на социально-культурную сферу направлено 9409,9 млн грн (61,7%);

- жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 3722,1 млн грн (24,4%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 625,6 млн грн (4,1%).