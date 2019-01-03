03.01.2019 13:50

В 2018 году в бюджеты всех уровней от Харьковщины поступило более 39 млрд. гривен налогов и сборов

В Главном управлении ГФС области проинформировали об итогах года и наметили планы.



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В общем, налоговики Харьковщины в сотрудничестве с налогоплательщиками достигли положительной динамики поступлений в бюджет. Так за 12 месяцев 2018 году в Сводный бюджет Украины поступило 39 млрд. 021,1 млн.грн. налогов и сборов, что на 1,4 млрд. грн. больше чем за соответствующий период прошлого года. Темп роста сбора платежей до 2017 года составил 103,8%.

Фискалы отчитались в разрезе о собираемости налогов по видам.

Рентной платы поступило - 14,6 млрд.грн.,

Дополнительно от плана с жителей Харьковщины собрано 2,1 млрд. грн. налогов с дохода. Всего НДФЛ собрали 11,6 млрд.грн.

С юрлиц также наблюдается увеличение уплаты НДС по сравнению с прошлогодним показателем почти на 1,0 млрд. Всего в течение 2018 собрано 5,2 млрд.грн. НДС.

Кроме того, уплачено налога на прибыль юрлиц - 1,5 млрд.грн., что больше чем в прошлом году на 327,4 млн.грн.

В частности, в Государственный бюджет в течение 2018 поступило почти 24,5 млрд, в местные бюджеты – 14,6 млрд. грн.

Налоговики отметили положительную динамику наполнения местного бюджета - увеличение по сравнению с прошлогодним показателем составил 3 млрд. грн .