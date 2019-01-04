04.01.2019 15:52

В Харькове с молотка пойдут клуб, столовые, медчасть и несколько институтов

Появились, утверждённые Фондом государственного имущества Украины, перечни объектов малой приватизации Харькова, подлежащих приватизации в 2019 году.



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Соответствующий приказ ФГИ от 27.12.2018 № 1637 «Об утверждении перечней объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2019 году» размещено на официальном сайте регулятора, передает «ЗиБ» .

Приказ включает пять перечней объектов, подлежащих приватизации в 2019 году:

1) государственных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ и других хозяйственных организаций и предприятий, основанных на базе объединения имущества разных форм собственности;

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2) единых имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, в том числе, переданных в аренду;

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3) отдельного имущества;

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4) объектов незавершенного строительства, законсервированных объектов;

5) объектов социально-культурного назначения.

В часности, по Харькову можно будет приобрести клуб машиностроительного завода или несколько столовых по области

Также планируется продолжить приватизацию имущества на основании прошлогоднего приказа от 27.03.2018 № 447 с перечнями объектов на 2018 год.

Ознакомиться со списками можно по ссылке .