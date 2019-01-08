08.01.2019 12:11

Налоги и сборы в местные бюджеты увеличились на четверть

В течение 2018 года местные бюджеты получили 14,6 миллиарда гривен налогов и сборов



// ГФС

Собранная сумма на 25,5% или почти на 3,0 млрд грн больше прошлогоднего показателя, проинформировали в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.



Индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 107,4%, дополнительно получено более миллиарда гривен.



Основным источником поступлений бюджетов местных общин стал налог на доходы физических лиц. В 2018-м фактически поступило 8,7 млрд грн НДФЛ, по сравнению с прошлым годом больше на 1,6 млрд грн.



Наблюдается существенное увеличение и поступления единого налога. За 12 месяцев 2018 года бизнесмены перечислили в местные бюджеты 2,5 млрд грн этого платежа, на полмиллиарда гривен больше чем в 2017 году.



Выросли и суммы земельного налога и арендной платы. В 2018 году поступления от пользования землей за 12 месяцев составили почти 1,6 млрд грн, превысив прошлогодние на 69,0 млн грн.



В ГУ ГФС области призывают граждан с ответственностью и пониманием относиться к своим обязательствам. Вовремя платить налоги, не выплачивать зарплату в «конвертах», оформлять работников официально. А наемным сотрудникам рекомендуют воздержаться от сомнительного неофициального заработка без будущего.