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08.01.2019  12:11   

Налоги и сборы в местные бюджеты увеличились на четверть

В течение 2018 года местные бюджеты получили 14,6 миллиарда гривен налогов и сборов


// ГФС

Собранная сумма на 25,5% или почти на 3,0 млрд грн больше прошлогоднего показателя, проинформировали в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.

Индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 107,4%, дополнительно получено более миллиарда гривен.

Основным источником поступлений бюджетов местных общин стал налог на доходы физических лиц. В 2018-м фактически поступило 8,7 млрд грн НДФЛ, по сравнению с прошлым годом больше на 1,6 млрд грн.

Наблюдается существенное увеличение и поступления единого налога. За 12 месяцев 2018 года бизнесмены перечислили в местные бюджеты 2,5 млрд грн этого платежа, на полмиллиарда гривен больше чем в 2017 году.

Выросли и суммы земельного налога и арендной платы. В 2018 году поступления от пользования землей за 12 месяцев составили почти 1,6 млрд грн, превысив прошлогодние на 69,0 млн грн.

В ГУ ГФС области призывают граждан с ответственностью и пониманием относиться к своим обязательствам. Вовремя платить налоги, не выплачивать зарплату в «конвертах», оформлять работников официально. А наемным сотрудникам рекомендуют воздержаться от сомнительного неофициального заработка без будущего.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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