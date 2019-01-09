Неоформленный продавец одежды обошелся предпринимателю в сотню тысяч гривен

Инспекторы ГУ Гоструда в Харьковской области проинспектировали магазин одежды в октябре 2018 года.
Во время посещения магазина был обнаружен продавеца непродовольственных товаров, который работал без заключения трудового договора, оформленного приказом собственника или уполномоченного им органом, и без уведомления ГФС о принятии на работу, то есть без официального трудоустройства.
Уполномоченными должностными лицами Главного управления было вынесено Постановление о наложении штрафа в размере 111 690 гривен.
За нарушение трудового законодательства работодатель добровольно оплатил указанный штраф в полном объеме.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
До самого вечера в Харькове облачно, снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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