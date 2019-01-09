09.01.2019 11:36

Неоформленный продавец одежды обошелся предпринимателю в сотню тысяч гривен

Инспекторы ГУ Гоструда в Харьковской области проинспектировали магазин одежды в октябре 2018 года.



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Во время посещения магазина был обнаружен продавеца непродовольственных товаров, который работал без заключения трудового договора, оформленного приказом собственника или уполномоченного им органом, и без уведомления ГФС о принятии на работу, то есть без официального трудоустройства.

Уполномоченными должностными лицами Главного управления было вынесено Постановление о наложении штрафа в размере 111 690 гривен.



За нарушение трудового законодательства работодатель добровольно оплатил указанный штраф в полном объеме.