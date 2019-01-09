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09.01.2019  16:58   

Харьков обновил область промышленного зонирования за прошлый год

Харьков – единственный промышленно развитый город Украины, в котором производство непрерывно растет уже два года подряд.


//ubr.ua

Всего Харьков произвел чуть более 74 млрд грн промышленной продукции, что составляет 43,7% от валовой промпродукции региона.

Торговый оборот Харькова вырос на 21%. Это произошло благодаря тому, что предприятия смогли в сложных условиях найти новые рынки сбыта своей продукции и не просто спасти промышленность Харьковщины, но и вывести ее на более высокий уровень.

В январе-ноябре 2018, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, индекс промышленной продукции составил 101,5%.

Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 21,1%.

В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности увеличение составило 12,4%; в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - 4,7%; в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - 3,7%.

Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 23,2%; в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 13,4%; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 8,6%; в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 3,8%; в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,7%.

Харьковчане могут дышать полной грудью — наш город по результатам исследования в январе-июне 2018 года оказался в пятерке городов Украины с самым чистым воздухом. 

Предприятия машиностроительной отрасли хоть и закончили полугодие в «плюсе», показали снижение прибыли. Чиновники объясняют это снижением на 48,3% прибыли Турбоатома.

Обновленная карта промышленого зонирования по районам Харькова теперь выглядит так:

Источник:   ГУ статистики по Харьковско области
 Тэги:  харьков, промышленное, зонирование, продукция, статистика
 
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