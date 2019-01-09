Харьков обновил область промышленного зонирования за прошлый год

Харьков – единственный промышленно развитый город Украины, в котором производство непрерывно растет уже два года подряд.
Всего Харьков произвел чуть более 74 млрд грн промышленной продукции, что составляет 43,7% от валовой промпродукции региона.
Торговый оборот Харькова вырос на 21%. Это произошло благодаря тому, что предприятия смогли в сложных условиях найти новые рынки сбыта своей продукции и не просто спасти промышленность Харьковщины, но и вывести ее на более высокий уровень.
В январе-ноябре 2018, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, индекс промышленной продукции составил 101,5%.
Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 21,1%.
В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности увеличение составило 12,4%; в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - 4,7%; в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - 3,7%.
Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 23,2%; в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 13,4%; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 8,6%; в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 3,8%; в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,7%.
Харьковчане могут дышать полной грудью — наш город по результатам исследования в январе-июне 2018 года оказался в пятерке городов Украины с самым чистым воздухом.
Предприятия машиностроительной отрасли хоть и закончили полугодие в «плюсе», показали снижение прибыли. Чиновники объясняют это снижением на 48,3% прибыли Турбоатома.
Обновленная карта промышленого зонирования по районам Харькова теперь выглядит так:
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: