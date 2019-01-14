Главная Новости Экономика и промышленность Миллиард в месяц – средние отчисления харьковской таможни в госбюджет
14.01.2019  12:30   

Миллиард в месяц – средние отчисления харьковской таможни в госбюджет

Более 12 миллиардов гривен направила Харьковская таможня ГСФ в Государственный бюджет Украины за 2018 год.


// Facebook

По сравнению с 2017 годом перечисления увеличились на 752 млн. грн. В декабре 2018 таможней перечислено более миллиарда гривен, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Основные бюджетообразующие товары в 2018 году:

– реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено налогов 1,4 млрд грн;

– топлива минеральные, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества, воски минеральные – 1,2 млрд грн;

– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них -1,1 млрд грн;

– табак и промышленные заменители табака – более 1 млрд грн.

За 2018 год через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 34 миллиона 724 тысяч тонн грузов, 2 миллиона 148 тысяч транспортных средств и 4 миллиона 940 000 граждан.

За декабрь 2018-го пропущено 2 миллиона 524 тысяч тонн грузов, почти 150 000 транспортных средств и 318 000 граждан.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Экономика и промышленность Харьковские таможенники почти вдвое увеличили количество заведенных дел против контрабандистов 10.01 Криминал и происшествия Старинные книги вывозили в коробке со спортинвентарем 08.01 Экономика и промышленность Налоги и сборы в местные бюджеты увеличились на четверть
 
 

Видео

В Харькове простились с Леонидом Исаевым
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 