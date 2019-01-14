14.01.2019 12:30

Миллиард в месяц – средние отчисления харьковской таможни в госбюджет

Более 12 миллиардов гривен направила Харьковская таможня ГСФ в Государственный бюджет Украины за 2018 год.



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По сравнению с 2017 годом перечисления увеличились на 752 млн. грн. В декабре 2018 таможней перечислено более миллиарда гривен, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.



Основные бюджетообразующие товары в 2018 году:



– реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено налогов 1,4 млрд грн;



– топлива минеральные, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества, воски минеральные – 1,2 млрд грн;



– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них -1,1 млрд грн;



– табак и промышленные заменители табака – более 1 млрд грн.



За 2018 год через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 34 миллиона 724 тысяч тонн грузов, 2 миллиона 148 тысяч транспортных средств и 4 миллиона 940 000 граждан.

За декабрь 2018-го пропущено 2 миллиона 524 тысяч тонн грузов, почти 150 000 транспортных средств и 318 000 граждан.