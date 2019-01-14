14.01.2019 13:31

Харьковские таможенники почти вдвое увеличили количество заведенных дел против контрабандистов

Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из ключевых задач таможни.



//kh.sfs.gov.ua

Так, с начала года таможней заведено 3493 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 38 миллионов 552 тысяч гривен, что на 1981 дело больше, чем в 2017 году. В течение декабря 2018 принято 338 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 544 тысяч гривен, что на 137 дел больше по сравнению с декабрем 2017 года.



За 2018-й таможней рассмотрено 2491 дело о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 7,9 млн грн. В течение декабря 2018-го таможней рассмотрено 396 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 971 тысяч гривен.