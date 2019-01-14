Главная Новости Экономика и промышленность Харьковские таможенники почти вдвое увеличили количество заведенных дел против контрабандистов
14.01.2019  13:31   

Харьковские таможенники почти вдвое увеличили количество заведенных дел против контрабандистов

Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из ключевых задач таможни.


//kh.sfs.gov.ua

Так, с начала года таможней заведено 3493 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 38 миллионов 552 тысяч гривен, что на 1981 дело больше, чем в 2017 году. В течение декабря 2018 принято 338 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 544 тысяч гривен, что на 137 дел больше по сравнению с декабрем 2017 года.

За 2018-й таможней рассмотрено 2491 дело о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 7,9 млн грн. В течение декабря 2018-го таможней рассмотрено 396 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 971 тысяч гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, контрабанда, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Экономика и промышленность Миллиард в месяц – средние отчисления харьковской таможни в госбюджет 10.01 Криминал и происшествия Старинные книги вывозили в коробке со спортинвентарем 08.01 Экономика и промышленность Налоги и сборы в местные бюджеты увеличились на четверть
 
 

Видео

В Харькове простились с Леонидом Исаевым
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 