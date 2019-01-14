Четверть миллиона заплатит харьковский предприниматель за нелегалов

Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведено инспекционное посещения во время которого было обнаружено нелегально трудоустроенных работников на предприятии Харьковщины
В обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается закупкой и экспортом меда было задействовано 2 работника без надлежащего оформления трудовых отношений. По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дело и вынесено постановление о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 223,4 тыс. гривен.
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