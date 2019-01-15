Более 10 тысяч харьковчан получили в 2018 году материальную помощь

Более 57 тыс. письменных обращений поступило от харьковчан в исполнительный комитет Харьковского городского совета за январь-декабрь 2018 года.
Это на 6 тыс. 395 обращений больше, чем в 2017 году. Об этом сообщается в информации о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет.
В обращениях граждан было изложено 70 тыс. 337 вопросов. Они, в основном, касались коммунального хозяйства (3 тыс. 3708 вопросов), социальной защиты (14 тыс. 312), земельных отношений (5 тыс. 802), жилищной политики (4 тыс. 61).
Материальную помощь по письменным обращениям получили 10 тыс. 68 харьковчан на сумму более 35,2 млн грн.
Кроме того, от харьковчан поступило 11 тыс. 208 электронных обращений, из них 481 обращение поступило с помощью интерактивной карты, 670 обращений было зарегистрировано как электронная петиция, но не набрали в поддержку необходимое количество голосов. Харьковский городской голова за отчетный период рассмотрел восемь электронных петиций, набравших необходимое количество подписей. Ответы на них были опубликованы на сайте Харьковского городского совета.
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