16.01.2019 14:20

«Харьковоблэнерго» выставили на продажу

Кабинет Министров утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019 год изъяв оттуда крупный прибыльный харьковский завод.



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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в 2019 году правительство планирует продать 65,001% акций «Харьковоблэнерго» и 50% акций государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш».

Также под распродажу помали 78,3% акций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго2, 50,999% акций «Тернопольоблэнерго», 60,2475% акций «Запорожьеоблэнерго», 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкийоблэнерго», 100% акций Объединенной горно-химической компании, 100% акций государственного предприятия «Угольная шахта «Краснолиманская»», 50% акций частного акционерного общества «Азовмаш», , 99,9952% акций частного акционерного общества «Сумыхимпром», 99,5667% акций производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область), 99,9988% акций акционерного общества «Ориана», 100% акций «Президент-отеля», 70,7% акций предприятия по производству инсулина «Индар» (Киев), а также 100% акций государственного публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Украгролизинг».

При этом если в 2018 году в перечень объектов, подлежащих приватизации, попали компании «Турбоатом» и несколько теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), то в перечне объектов приватизации на 2019 год эти компании отсутствуют.