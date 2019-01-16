Харьковщина закупает за рубежом на 422 млн долл больше, чем экспортирует, торгуя со 142 странами

Общий объем закупок давно превысил 1 триллион долларов
В январе-ноябре 2018 экспорт товаров составил 1 168,3 млн.долл. США, импорт - 1 590,6 млн. долларов.
По сравнению с январем-ноябрем 2017 экспорт увеличился на 7,5% (на 81,3 млн. долларов), импорт - на 8,5% (на 124,5 млн.долл.).
Отрицательное сальдо составило 422,3 млн долл. (В январе-ноябре 2017 также отрицательное - 379,2 млн.долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,73 (в январе-ноябре 2017 - 0,74). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 154 стран мира.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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