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16.01.2019  16:30   

Харьковщина закупает за рубежом на 422 млн долл больше, чем экспортирует, торгуя со 142 странами

Общий объем закупок давно превысил 1 триллион долларов


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В январе-ноябре 2018 экспорт товаров составил 1 168,3 млн.долл. США, импорт - 1 590,6 млн. долларов.

По сравнению с январем-ноябрем 2017 экспорт увеличился на 7,5% (на 81,3 млн. долларов), импорт - на 8,5% (на 124,5 млн.долл.).

Отрицательное сальдо составило 422,3 млн долл. (В январе-ноябре 2017 также отрицательное - 379,2 млн.долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,73 (в январе-ноябре 2017 - 0,74). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 154 стран мира.

Источник:   ГУ статистики по Харьковско области
 Тэги:  экспорт, импорт, харьков, торговля, оборот
 
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