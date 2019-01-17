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17.01.2019  10:57   

Харьковчане на 20% увеличили отчисления на соцстрах

В течение 2018 года плательщики региона уплатили 12 507 200 000 гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


aif.ua

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 2 108,2 млн грн (+20,3%), отметили в Главном управлении фискальной службы Харьковщины.

За декабрь 2018-го поступления составили 1 280,5 млн грн (на 210,4 млн грн больше, чем в 2017 году).

Своевременная уплата взносов по ЕСВ дает право гражданам на социальную защиту сегодня и на получение в будущем выплат по различным видам общеобязательного государственного социального страхования, в том числе и пенсионных выплат, отметили в ведомстве.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  есв, гфс, налоги, харьков
 
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