17.01.2019 10:57

Харьковчане на 20% увеличили отчисления на соцстрах

В течение 2018 года плательщики региона уплатили 12 507 200 000 гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



aif.ua

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 2 108,2 млн грн (+20,3%), отметили в Главном управлении фискальной службы Харьковщины.



За декабрь 2018-го поступления составили 1 280,5 млн грн (на 210,4 млн грн больше, чем в 2017 году).



Своевременная уплата взносов по ЕСВ дает право гражданам на социальную защиту сегодня и на получение в будущем выплат по различным видам общеобязательного государственного социального страхования, в том числе и пенсионных выплат, отметили в ведомстве.