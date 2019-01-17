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17.01.2019  12:19   

Крупные налогоплательщики заплатили в горбюджет 1,7 млрд. гривен

Это на 160 миллионов больше, чем в 2017 году.


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Плательщики Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов за 2018 год уплатили в местный бюджет 1 млрд 717 млн грн.
 
Это на 161 млн грн, или на 10,4%, больше поступлений 2017 года.
 
Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, основными источниками поступлений в местный бюджет стали: налог на доходы физических лиц – 1 105 млн грн (на 16,7% больше поступлений 2017 года); земельный налог - 288 млн грн; налог на прибыль предприятий (в части, которая платится в местный бюджет) - 165 млн грн (больше на 11,9%); акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 93,3 млн грн (больше на 4,6%); налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 25,7 млн грн (больше на 38,7%).
 
Крупнейшими плательщиками налогов в 2018 году стали: Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога», КП «Харьковские тепловые сети», ПАО «Турбоатом», АК «Харьковоблэнерго», ООО «Плариум Юкрейн», ГП «Завод «Электротяжмаш», ПАО «Свет шахтера» и др.   
Источник:   Городской совет
 Тэги:  налоги, крупные предприятия, харьков
 
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