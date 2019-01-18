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18.01.2019  09:22   

Узнать точную цифру своих доходов и налогов можно в Электронном кабинете плательщика

Получить информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов можно с помощью электронного сервиса «Электронный кабинет плательщика» с использованием электронной цифровой подписи физического лица.


// ГФС

Физическое лицо - налогоплательщик в соответствии с нормами Закона Украины «О защите персональных данных» может сформировать запрос на получение информации исключительно о себе, информация в отношении третьих лиц в ответ на такой запрос не предоставляется.

Вход в Электронного кабинета плательщика осуществляется по адресу: http://cabinet.sfs.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГФС.

Информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов можно получить в приватной части (личный кабинет) Электронного кабинета плательщика. Информацию можно просмотреть, сохранить или напечатать.

Сведения о суммах доходов и суммы уплаченных налогов в электронном виде можно получить за последние три года (поквартально). При этом, сведения из ЦБД ДРФО ГФС Украины за последний отчетный период (4 квартал 2018) можно получить после 21.02.2019.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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