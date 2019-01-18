Торговое предприятие оштрафовали за невыплату зарплаты директору

В декабре 2018 года инспекторами труда ГУ Гоструда в Харьковской области проинспектировано ООО, которое задействовано в сфере торговой отрасли и находилось в стадии ликвидации.
В ходе инспекционного посещения предприятия были выявлены нарушения относительно порядка установления минимальных гарантий в оплате труда.
Выяснилось, что директор даного предприятия не заключал трудовой договор и заработная плата за выполненную работу ему не выплачивалась. За нарушение законодательства о труде инспеккторы Гоструда вынесли постановление о наложении штрафа в размере 37 230 гривен.
Указанный штраф уплачен в полном объеме.
В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: