18.01.2019 16:03

Торговое предприятие оштрафовали за невыплату зарплаты директору

В декабре 2018 года инспекторами труда ГУ Гоструда в Харьковской области проинспектировано ООО, которое задействовано в сфере торговой отрасли и находилось в стадии ликвидации.



// kh.dsp.gov.ua

В ходе инспекционного посещения предприятия были выявлены нарушения относительно порядка установления минимальных гарантий в оплате труда.



Выяснилось, что директор даного предприятия не заключал трудовой договор и заработная плата за выполненную работу ему не выплачивалась. За нарушение законодательства о труде инспеккторы Гоструда вынесли постановление о наложении штрафа в размере 37 230 гривен.



Указанный штраф уплачен в полном объеме.