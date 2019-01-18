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18.01.2019  16:03   

Торговое предприятие оштрафовали за невыплату зарплаты директору

В декабре 2018 года инспекторами труда ГУ Гоструда в Харьковской области проинспектировано ООО, которое задействовано в сфере торговой отрасли и находилось в стадии ликвидации.


// kh.dsp.gov.ua

В ходе инспекционного посещения предприятия были выявлены нарушения относительно порядка установления минимальных гарантий в оплате труда.

Выяснилось, что директор даного предприятия не заключал трудовой договор и заработная плата за выполненную работу ему не выплачивалась. За нарушение законодательства о труде инспеккторы Гоструда вынесли постановление о наложении штрафа в размере 37 230 гривен.

Указанный штраф уплачен в полном объеме.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гоструда, зарплата, харьков
 
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