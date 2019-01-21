Количество желающих открыть свой бизнес выросло на четверть

В регионе 28 200 граждан изъявили желание начать собственное дело и открыть свой бизнес в 2018 году.
Об этом сообщили в Главном управлении фискальной службы области и отметили, что в сравнении с 2017 годом количество вновь предпринимателей выросла на 25,4 процента.
Среди новичков - 24,3 тысячи ФЛП и 3,9 тысячи юридических лиц.
При этом, за прошлый год прекратили свою деятельность 14,0 тысяч СХД, а это на на 58,0 процентов меньше, чем в 2017 году. В ДФС области связывают этот факт с улучшением экономических факторов.
В налоговом ведомстве области также проинформировали, что больше всего тех, кто делает первые шаги в бизнесе, проживает непосредственно в городе Харьков.
Так, в столице Слобожанщины с начала года начали собственное дело 20700 субъектов.
Больше всего их зарегистрировано в Московском и Шевченковском районах нашего города. Среди районов области больше новичков живет в Харьковском и Дергачевском районах. Налоговики отмечают, что среди направлений деятельности, в которых реализуют себя «начинающие», сегодня наиболее популярна сфера ИТ технологий и торговля, в том числе, через Интернет. Популярна также деятельность общественных организаций. А вот среди жителей области наиболее распространенной остается торговля
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажн.:
давл.:
ветер: