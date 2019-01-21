Харьковское предприятие оплатило штраф за «неправильные» средства индивидуальной защиты

ГУ Гоструда усмотрело нарушения в правилах маркировки защитной продукции
Как сообщалось ранее в «Городском Дозоре» с января 2019 вступили в действие новые Минимальные требования при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) - за несоблюдение штрафы и проверки от инспекторов Гоструда.
Специалистами Главного управления Гоструда в Харьковской области проведена плановая выездная проверка характеристик непищевой продукции, во время которой были выявлены нарушения требований Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции» и Технического регламента.
На обществе с ограниченной ответственностью, которое распространяет средства индивидуальной защиты было выявлено продукцию который не промаркирована знаком соответствия техническим регламентам.
По результатам плановой выездной проверки, Главным управлением рассмотрено дело и вынесено постановление о наложении штрафной санкции на сумму 2550 гривен.
Предпринимателем уплачен штраф за распространение СИЗ с нарушением требований действующего законодательства.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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