21.01.2019 16:16

Фискалы дополнительно взыскали налоги с поставщика евро-запчастей

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины обеспечили возмещение 1 300 000 грн. не уплаченных налогов в бюджет



://kh.sfs.gov.ua

Налоговиками было установлено, что директор компании, которая продает автомобильные запчасти, в течение 2017 импортировал на территорию Украины автозапчасти, которые в дальнейшем были реализованы физическим лицам за наличные.

При этом доход от реализации в налоговой отчетности предприятия не было отражено, а налоги в сумме 1 300 000 грн. не начислены и в бюджет не уплачены.

В результате принятых в ходе расследования уголовного производства мероприятий, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

В связи с этим, судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.