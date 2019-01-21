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21.01.2019  16:16   

Фискалы дополнительно взыскали налоги с поставщика евро-запчастей

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины обеспечили возмещение 1 300 000 грн. не уплаченных налогов в бюджет


://kh.sfs.gov.ua

Налоговиками было установлено, что директор компании, которая продает автомобильные запчасти, в течение 2017 импортировал на территорию Украины автозапчасти, которые в дальнейшем были реализованы физическим лицам за наличные.

При этом доход от реализации в налоговой отчетности предприятия не было отражено, а налоги в сумме 1 300 000 грн. не начислены и в бюджет не уплачены.

В результате принятых в ходе расследования уголовного производства мероприятий, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

В связи с этим, судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоги, евробляхер, харьков, запчасти. налоговая милиция
 
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