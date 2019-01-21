Фискалы дополнительно взыскали налоги с поставщика евро-запчастей

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины обеспечили возмещение 1 300 000 грн. не уплаченных налогов в бюджет
Налоговиками было установлено, что директор компании, которая продает автомобильные запчасти, в течение 2017 импортировал на территорию Украины автозапчасти, которые в дальнейшем были реализованы физическим лицам за наличные.
При этом доход от реализации в налоговой отчетности предприятия не было отражено, а налоги в сумме 1 300 000 грн. не начислены и в бюджет не уплачены.
В результате принятых в ходе расследования уголовного производства мероприятий, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.
В связи с этим, судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажн.:
давл.:
ветер: