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23.01.2019  17:03   

Больше тысячи харьковских евробляхеров воспользовались льготной растаможкой

За два месяца с момента вступления в силу закона о налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств Харьковской таможней ГФС оформлено 1587 транспортных средств личного пользования граждан (в том числе 1093 «евроблях»).


// ГФС

Эта операция принесла более 129 миллитнов гривен в бюджет (в том числе по «евробляхам» - 66,5 млн гривен), отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Харьковская таможня ДФС напоминает, что до конца действия льготного режима налогообложения легковых транспортных средств на иностранном регистрации остался 31 день.

Так, Законом Украины определено, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона ставки акцизного налога для легковых транспортных средств, бывших в употреблении (кроме транспортных средств отдельных категорий), которые ввозятся на таможенную территорию Украины физическим лицом для личного пользования в количестве один легковой транспортное средство на такое лицо, определяются с применением коэффициента 0,5.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  евробляха, гфс, харьков
 
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