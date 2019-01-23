23.01.2019 17:03

Больше тысячи харьковских евробляхеров воспользовались льготной растаможкой

За два месяца с момента вступления в силу закона о налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств Харьковской таможней ГФС оформлено 1587 транспортных средств личного пользования граждан (в том числе 1093 «евроблях»).



// ГФС

Эта операция принесла более 129 миллитнов гривен в бюджет (в том числе по «евробляхам» - 66,5 млн гривен), отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Харьковская таможня ДФС напоминает, что до конца действия льготного режима налогообложения легковых транспортных средств на иностранном регистрации остался 31 день.



Так, Законом Украины определено, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона ставки акцизного налога для легковых транспортных средств, бывших в употреблении (кроме транспортных средств отдельных категорий), которые ввозятся на таможенную территорию Украины физическим лицом для личного пользования в количестве один легковой транспортное средство на такое лицо, определяются с применением коэффициента 0,5.