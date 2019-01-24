24.01.2019 14:01

Плательщикам НДС Харьковщины вернули почти два миллиарда гривен

В течение 2018 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1 756,4 млн грн налога на добавленную стоимость.



// ГФС

Указанная сумма на 33% или на 581,2 млн грн превышает соответствующий показатель прошлого года, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.



В декабре 2018-го без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено 109,4 млн грн налога.



По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 95% заявленных к возврату сумм НДС.



В фискальной службе области отмечают, что благодаря мерам, осуществленным государством, процесс возмещения налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что лишает любых возможностей для манипуляции с этим процессом.



В налоговом ведомстве напоминают, согласно нормам Налогового кодекса Украины, право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.