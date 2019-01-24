Главная Новости Экономика и промышленность Плательщикам НДС Харьковщины вернули почти два миллиарда гривен
24.01.2019  14:01   

Плательщикам НДС Харьковщины вернули почти два миллиарда гривен

В течение 2018 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1 756,4 млн грн налога на добавленную стоимость.


// ГФС

Указанная сумма на 33% или на 581,2 млн грн превышает соответствующий показатель прошлого года, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

В декабре 2018-го без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено 109,4 млн грн налога.

По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 95% заявленных к возврату сумм НДС.

В фискальной службе области отмечают, что благодаря мерам, осуществленным государством, процесс возмещения налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что лишает любых возможностей для манипуляции с этим процессом.

В налоговом ведомстве напоминают, согласно нормам Налогового кодекса Украины, право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  нлс, возмещение, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове более 180 альпинистов устраняют сосульки с городских домов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 