Плательщикам НДС Харьковщины вернули почти два миллиарда гривен

В течение 2018 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1 756,4 млн грн налога на добавленную стоимость.
Указанная сумма на 33% или на 581,2 млн грн превышает соответствующий показатель прошлого года, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.
В декабре 2018-го без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено 109,4 млн грн налога.
По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 95% заявленных к возврату сумм НДС.
В фискальной службе области отмечают, что благодаря мерам, осуществленным государством, процесс возмещения налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что лишает любых возможностей для манипуляции с этим процессом.
В налоговом ведомстве напоминают, согласно нормам Налогового кодекса Украины, право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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