Рост производства в харьковском машиностроении превысил прогнозы

В целом по итогам 2018 года индекс промышленной продукции составил 101,9% (по Украине - 101,1%).
«За три года (начиная с 2016-го) промышленное производство выросло на 14,4%. Лучшая динамика наблюдается в машиностроении, за три года объемы производства увеличились на 30%, что превышает прогнозный показатель», - рассказали в Департаменте экономики и международных отношений ХОГА.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и придерживаясь проверенных временем путей вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Нас ожидает резкое похолодание - до 17 градусов мороза ночью и -10 днем. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед.
25 января 1858 года состоялось первое исполнение свадебного марша Мендельсона.
влажн.:
давл.:
ветер: