Рост производства в харьковском машиностроении превысил прогнозы

25.01.2019 09:41

В целом по итогам 2018 года индекс промышленной продукции составил 101,9% (по Украине - 101,1%).

За 2018-й год объемы промышленного производства в машиностроении увеличились на 5,6%, добывающей промышленности - на 7,4%, производстве химических веществ и химической продукции - на 20,3%, фармацевтическом производстве - на 1,2%, производстве электроэнергии - на 12,5% и других отраслях промышленности.

«За три года (начиная с 2016-го) промышленное производство выросло на 14,4%. Лучшая динамика наблюдается в машиностроении, за три года объемы производства увеличились на 30%, что превышает прогнозный показатель», - рассказали в Департаменте экономики и международных отношений ХОГА.