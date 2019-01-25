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25.01.2019  09:41   

Рост производства в харьковском машиностроении превысил прогнозы

В целом по итогам 2018 года индекс промышленной продукции составил 101,9% (по Украине - 101,1%).


// ХОГА
За 2018-й год объемы промышленного производства в машиностроении увеличились на 5,6%, добывающей промышленности - на 7,4%, производстве химических веществ и химической продукции - на 20,3%, фармацевтическом производстве - на 1,2%, производстве электроэнергии - на 12,5% и других отраслях промышленности.

«За три года (начиная с 2016-го) промышленное производство выросло на 14,4%. Лучшая динамика наблюдается в машиностроении, за три года объемы производства увеличились на 30%, что превышает прогнозный показатель», - рассказали в Департаменте экономики и международных отношений ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  производство, рост, харьков
 
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