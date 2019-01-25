25.01.2019 14:35

503 легальных заправки Харькова продали бензина, объемом в 1 000 вагонный состав

Общий выторг от проданного на заправках топлива превысил полу миллиардную отметку – сводные обновленные данные региональной статистики



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В Харькове и области в декабре 2018 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 503 единицы, из них 15 - АГНКС.

За этот период через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 395,4 млн.грн, из которой 179,6 млн.грн (45,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного, 118,2млн .грн (29,9%) - от продажи дизельного топлива, 93,9 млн.грн (23,8%) - от продажи пропана и бутана сжиженных и 3,7 млн.грн (0,9%) - от продажи газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана).

Резкое подорожание цен на топливо привело к тому, что бензина было реализовано 4,5 тыс.т, что на 12% меньше, чем в декабре 2017, пропана и бутана сжиженных - 3,9 тыс.т (на 10,2% больше), дизельного топлива - 3,3 тыс.т (на 7% меньше), газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,1 тыс.т (на 36,4% меньше).

В объеме реализованного бензина 62,3% приходилось на продажу бензина марок А-95, 34,4% - А-92.

Кроме того, в декабре 2018 оптовый товарооборот от продажи по безналичному расчету (по заключенным договорам) через специально организованную сеть АЗС составил 141,7 млн.грн, из которого 70, 9 млн.грн (50%) - продажа газойля (топлива дизельного), 46,8 млн.грн (33%) - бензина моторного.

Объем оптовых продаж дизельного топлива составил 2,1 тыс.т, бензина моторного - 1,2 тыс.т, пропана и бутана сжиженных - 0,9 тыс.т.

Средние цены на горючее на 25.01.2019

(Харьков и обл.) Вид топлива Цена (грн.) Бензин А-95 премиум 29,68 +0.01 +0.034% Бензин А-95 27,94 -0.02 -0.060% Бензин А-92 26,51 -0.02 -0.063% Дизельное топливо 27,43 -0.01 -0.020% Газ авто­мобильный 11,62 -0.07 -0.599%

Динамика последних цен на разные виды топлива показана на графиках: