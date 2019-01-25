503 легальных заправки Харькова продали бензина, объемом в 1 000 вагонный состав

Общий выторг от проданного на заправках топлива превысил полу миллиардную отметку – сводные обновленные данные региональной статистики
В Харькове и области в декабре 2018 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 503 единицы, из них 15 - АГНКС.
За этот период через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 395,4 млн.грн, из которой 179,6 млн.грн (45,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного, 118,2млн .грн (29,9%) - от продажи дизельного топлива, 93,9 млн.грн (23,8%) - от продажи пропана и бутана сжиженных и 3,7 млн.грн (0,9%) - от продажи газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана).
Резкое подорожание цен на топливо привело к тому, что бензина было реализовано 4,5 тыс.т, что на 12% меньше, чем в декабре 2017, пропана и бутана сжиженных - 3,9 тыс.т (на 10,2% больше), дизельного топлива - 3,3 тыс.т (на 7% меньше), газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,1 тыс.т (на 36,4% меньше).
В объеме реализованного бензина 62,3% приходилось на продажу бензина марок А-95, 34,4% - А-92.
Кроме того, в декабре 2018 оптовый товарооборот от продажи по безналичному расчету (по заключенным договорам) через специально организованную сеть АЗС составил 141,7 млн.грн, из которого 70, 9 млн.грн (50%) - продажа газойля (топлива дизельного), 46,8 млн.грн (33%) - бензина моторного.
Объем оптовых продаж дизельного топлива составил 2,1 тыс.т, бензина моторного - 1,2 тыс.т, пропана и бутана сжиженных - 0,9 тыс.т.
|Вид топлива
|Цена (грн.)
|Бензин А-95 премиум
|29,68
|+0.01
|+0.034%
|Бензин А-95
|27,94
|-0.02
|-0.060%
|Бензин А-92
|26,51
|-0.02
|-0.063%
|Дизельное топливо
|27,43
|-0.01
|-0.020%
|Газ автомобильный
|11,62
|-0.07
|
-0.599%
Динамика последних цен на разные виды топлива показана на графиках:
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