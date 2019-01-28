28.01.2019 11:05

Харьковщину, как самую комфортную территорию для бизнеса, выбрали почти четверть миллиона налогоплательщиков

По количеству плательщиков Харьковская область занимает второе место среди других регионов Украины.



://kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы области сообщили, что в целом, по состоянию на 01.01.19, на налоговом учете состоят почти 238 тыс. Плательщиков. Их подавляющее большинство составляют предприниматели - физические лица - 151 тыс., Остальные - 87,0 тыс. - это юридические лица. Среди общего количества субъектов хозяйствования - 16200 зарегистрировано плательщиками налога на добавленную стоимость.

Активно развивается в Харьковской области малый бизнес. Наибольшей популярностью пользуется упрощенная система налогообложения, которую выбрали 99,0 тысяч предпринимателей.

Налоговики отмечают, что сейчас растет численность лиц молодого поколения, которые открывают собственное дело.

Так, от от 18 до 20 лет зарегистрировано более 500 человек. Занимаются они в подавляющем большинстве деятельностью в сфере ИТ - технологий и торговлей.

В то же время, не отстают от молодежи и люди зрелые. Более 2000 человек в возрасте более 70 лет стоят на учете в налоговых органах. Их деятельность - в сфере ремонта часов, обуви, бытовой техники и т.

Второе место среди других регионов Украины свидетельствует о комфортных условиях ведения бизнеса.

Кроме того, в налоговой службе области обращают внимание на существенное упрощение процедуры регистрации собственного дела. Вновь бизнесменам отпадает необходимость после регистрации бизнеса обращаться в органы фискальной службы для постановки на учет. На веб-портале ГФС Украины функционирует немало электронных сервисов, в частности «Электронный кабинет плательщика», с помощью которого можно отчитываться и общаться с налоговой он-лайн.