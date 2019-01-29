29.01.2019 09:22

Предпринимателей «Барабашово» запугивает администрация рынка за их желание работать с КП «Современный город»

Опечатывания магазинов, препятствование предпринимательской деятельности, преследования, угрозы и даже поджог автомобилей. Предприниматели рынка «Барабашово» заявили о преследовании со стороны администрации рынка из-за того, что они стремятся работать не на черную кассу «АВЭК», а хотят платить налоги в городской бюджет.



// izvestia.kharkov.ua

«23 января 2019 года. На «Барабашово» отключили свет. Смотрим в каких потемках людям приходится работать. Около 500 торговых мест отключено. Не видно ни товара, невозможно ничего не выбрать, ни купить. Люди спасаются маленькими подсветками. Темень и полумрак. Крыша завалена снегом. Есть риск обвала. Огромные площадки торговых площадей взяли и обесточили».



Это реалии, в которых приходится работать тысячам предпринимателей одного из крупнейших рынков Европы. И опасения предпринимателей о обрушение крыши оправдались. 27 января часть конструкций на одном из торговых площадок просто обвалилась.



Более того, в ночь на понедельник сгорел автомобиль одного из предпринимателей рынка, активиста и представителя инициативной группы от рынка, которая объявила протест ТЦ «Барабашово» и борется за право вести свою деятельность в правовом поле. Инцидент, рассказывает бизнесмен с двадцатилетним опытом, произошел прямо под окнами его дома.



Нидаль, предприниматель:

«Последний раз я на нее смотрел в 01:10. В 02:20 звонок в двери. Я поднялся, сразу слышу запах, сразу в окно вижу, что машина горит. Открываю, сосед говорит: «Твоя машина горит». Я вызвал пожарных. Приезжают пожарные, начинаем тушить. Но все не так легко, потому что была, наверное, залита какая-то смесь под капотом. Горело долго. Минут 10 почти тушили».



Внедорожник ремонту уже не подлежит, рассказывает Нидаль. Предприниматель и не сомневается в том, кто и за что это мог совершить.



Нидаль, предприниматель:

«Я не знаю точно кто это сделал, именно человека, который сделал. Но это под руководством барабашовцев, которым мы мешаем, и которым мы не подчиняемся, для которых мы стали непослушными. Поэтому это их месть, это их практика. И это не первая машина. Подобное было еще минимум 2-3 раза. С целью запугать, чтобы мы молчали, или чтоб другие молчали, вот смотрите, что мы можем сделать и сотворить и безнаказанно».



Предприниматели расценивают все это, как новую волну прессинга администрации рынка «Барабашово». Так как группа активистов, заручившись поддержкой мэрии, решила сотрудничать с коммунальным предприятия «Современный город», заключать сделки, платить налоги открыто в бюджет города, а не в черный карман рынка «Барабашово».



Анатолий Бондалетов, предприниматель:

«После встреч в горсовете с мэром города, мы нашли общий язык с ним. И в присутствии концерна «АВЭК» и, назовем просто, фирм-прокладок, которым «АВЭК» передал право управления нашими торговыми объектами, был наложен устный мораторий, чтобы до выяснения договорных отношений и правовых отношений не препятствовать нашей предпринимательской деятельности. Однако после некоторой паузы этот прессинг возобновился. Стали опечатывать наши магазины, даже случаи криминального характера, когда вскрывались магазины. пропали денежные средства. Вызывали полицию».



Ко этому всему, говорят, есть еще и угрозы, и преследования. Представители рабочей группы в понедельник снова встретились с городским головой Геннадием Кернесом, чтобы озвучить то, что случилось, и выяснить, как дальше работать инициативной группе, что сейчас занимается процедурой оформления договоров предпринимателей не с «АВЭК», а с городским КП.



Анна Белоид, предприниматель:

«У нас сейчас площадка «Ткани и фурнитура», частично три кадастровых участка, они отошли уже в запасы города, и на них предприниматели взяли в аренду землю под ведение своей хозяйственной деятельности под наши торговые объекты. Уже составлено несколько десятков договоров. Предприниматели просчитали в этом свою выгоду и поняли, что в 2,5 раза арендная плата будет дешевле».



Геннадий Кернес в очередной раз заявил, что город на стороне предпринимателей. И так будет в дальнейшем. Профильный департамент пока совместно с предпринимателями собирают информацию о наличии документов, чтобы каждый из тех, кто стремится работать прозрачно, мог это сделать.



Валерий Нестерук, предприниматель:

«Нам очень трудно сдерживать людей, чтобы они не шли на какие-то акции протеста. Мы для этого как раз обратились к городскому голове. Во-первых, сообщить о ситуации, произошедшей и происходящей. И хотим сказать, что эти события приводят к тому, что члены территориальной общины – предприниматели, в ближайшее время проведут общее собрание площадок и обратятся в представительный орган с требованием расторгнуть договорные отношения с хозяйствующим субъектом, так как он не в состоянии предоставить предпринимателям нормальные и гражданские условия для ведения бизнеса. Потому что за эту землю, за эти торговые объекты не уплачиваются средства в городской бюджет. А мы выступаем за то, чтобы эти средства шли в городской бюджет. Мы готовы заключать договора с КП и платить налоги. Получать нормальные условия для жизни, для работы и платить в городской бюджет».



По словам представителей инициативной группы, сотрудничать с комунального предприятия готовы тысячи предпринимателей.