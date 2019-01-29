Мелкий бизнес Харькова выплатил в бюджет 1,7 млрд грн. единого налога

На упрощенной системе налогообложения в регионе работают 99,9 тыс предпринимателей.
В Главном управлении фискальной службы Харьковской области сообщили, что предпринимателями, которые выбрали для себя упрощенную систему налогообложения, в течение 2018 уплачено в местные бюджеты более 1,7 грн. единого налога. Это на 0,4 млрд.грн. больше чем за предыдущий год.
В общем, на упрощенной системе налогообложения в регионе работают 99 900. Их количество по сравнению с 2017 годом возросла на 11 000.
Больше всего зарегистрировано плательщиков 2 группы - 43,5 тысячи человек.
На 3 группе работает 41 900.
Плательщиков 1 группы, которые работают самостоятельно, без наемных работников, занимающихся торговлей на рынках и предоставляют бытовые услуги населению – 14 500 человек.
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