30.01.2019 15:51

Средняя зарплата в Харькове выросла за декабрь более чем на 1000 грн.

Самая высокая зарплата у специалистов добывающей отрасли (22 тысячи), а самая низкая у продавцов и администраторов – чуть более 6 000 грн.



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Средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре 2018 составила 9072 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн)

По сравнению с ноябрем 2018 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 13,3%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2017) - на 21,8%.

Индекс реальной заработной платы в декабре 2018 по сравнению с ноябрем 2018 составил 112,3%, а относительно декабря 2017 - 109,6%.

Самая высокая средняя зарплата (более 22 тыс грн.) была у сотрудников ресурсодобывающих компаний и работников карьеров.

Специалисты государственного управления , обороны и соцстраха получают среднюю зарплату в пределах 16 000 грн., чем подтверждают привлекательность профессии управленцев-бюджетников.

Харьковские строители, в среднем, официально получают 14 022 грн.

Водители региона зарабатывают немногим более 9 000 грн. в месяц.

Харьковские медики и соцработники, в среднем, получают 7 200.

Меньше всех, официально, получяают продавцы и риэлторы.