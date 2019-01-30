Средняя зарплата в Харькове выросла за декабрь более чем на 1000 грн.

Самая высокая зарплата у специалистов добывающей отрасли (22 тысячи), а самая низкая у продавцов и администраторов – чуть более 6 000 грн.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре 2018 составила 9072 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн)
По сравнению с ноябрем 2018 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 13,3%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2017) - на 21,8%.
Индекс реальной заработной платы в декабре 2018 по сравнению с ноябрем 2018 составил 112,3%, а относительно декабря 2017 - 109,6%.
Самая высокая средняя зарплата (более 22 тыс грн.) была у сотрудников ресурсодобывающих компаний и работников карьеров.
Специалисты государственного управления , обороны и соцстраха получают среднюю зарплату в пределах 16 000 грн., чем подтверждают привлекательность профессии управленцев-бюджетников.
Харьковские строители, в среднем, официально получают 14 022 грн.
Водители региона зарабатывают немногим более 9 000 грн. в месяц.
Харьковские медики и соцработники, в среднем, получают 7 200.
Меньше всех, официально, получяают продавцы и риэлторы.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: