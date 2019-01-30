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30.01.2019  16:55   

Задолженность перед работниками экономически активных предприятий региона снизилась более, чем на 12%

Задолженность перед работниками экономически активных предприятий региона снизилась более, чем на 12%.


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На начало января т.г. больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,8%).

Основную сумму долга образовано в г.. Харькове (76,5%).

Больше всего задолженность в перерабатывающей промышленности – более 250 млн. (из них на экономически активных предприятиях почти 32 млн.)

Следом идут задолженности перед научными работниками – почти 10 млн. грн..

Строителям в Харькове и области задолжали 1,6 миллиона на работающих стройках и почти 5 млн. с учетом строк-банкротов.

Сотрудники транспортных предприятий недополучили от владельцев более 1,6 миллиона.

Динамика задолженности по районах Харькова

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  задолженность, зарплата, харьков, предприятие, сотруюник
 
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