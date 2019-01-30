Задолженность перед работниками экономически активных предприятий региона снизилась более, чем на 12%.
На начало января т.г. больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,8%).
Основную сумму долга образовано в г.. Харькове (76,5%).
Больше всего задолженность в перерабатывающей промышленности – более 250 млн. (из них на экономически активных предприятиях почти 32 млн.)
Следом идут задолженности перед научными работниками – почти 10 млн. грн..
Строителям в Харькове и области задолжали 1,6 миллиона на работающих стройках и почти 5 млн. с учетом строк-банкротов.
Сотрудники транспортных предприятий недополучили от владельцев более 1,6 миллиона.
Динамика задолженности по районах Харькова
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: