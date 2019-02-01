01.02.2019 10:41

Сотрудники регионального отделения Гоструда «взялись» за безопасность работников нефтегазовой отрасли

Отделом горного надзора ГУ Гоструда в Харьковской области была проведена рабочая встреча с руководством и работниками газодобывающей компании, которая разрабатывает Ракитянский газоконденсатное месторождение, расположенное на территории Харьковской области.



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Предприятие выполняет работы по добыче газа, конденсата и нефти на газоконденсатных и нефтяных месторождениях с целью удовлетворения потребностей государства углеводородным сырьем.

В ходе проведения встречи было отмечено об основных причинах и последствиях несчастных случаев на производстве, произошедших в последнее время на объектах нефтегазодобывающего комплекса вследствие личной неосторожности работников и невыполнение требований НПАОП 11.1-1.01-08 «Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины».

Отдельное внимание было уделено выполнению работ и эксплуатации оборудования повышенной опасности. Во время мероприятия также было отмечено о необходимости при выполнении работ повышенной опасности уделять особое внимание таким вопросам:

обеспечения и соблюдения требований организационных и технических мероприятий для безопасного проведения работ на нефтяных и газовых скважинах;

соблюдение регламентов проведения осмотров, текущих и плановых ремонтов оборудования, его модернизации, замены устаревшего и изношенного оборудования;

повышение качества проведения инструктажей, обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда, проведение обучения работникам действиям в нештатных (аварийных) ситуациях, а водителям автотранспортных средств - навыков избежание дорожно-транспортных происшествий;

принять дополнительные меры по усилению трудовой и производственной дисциплины руководителей всех звеньев и непосредственных исполнителей работ;