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01.02.2019  10:41   

Сотрудники регионального отделения Гоструда «взялись» за безопасность работников нефтегазовой отрасли

Отделом горного надзора ГУ Гоструда в Харьковской области была проведена рабочая встреча с руководством и работниками газодобывающей компании, которая разрабатывает Ракитянский газоконденсатное месторождение, расположенное на территории Харьковской области.


//kh.dsp.gov.ua

Предприятие выполняет работы по добыче газа, конденсата и нефти на газоконденсатных и нефтяных месторождениях с целью удовлетворения потребностей государства углеводородным сырьем.

В ходе проведения встречи было отмечено об основных причинах и последствиях несчастных случаев на производстве, произошедших в последнее время на объектах нефтегазодобывающего комплекса вследствие личной неосторожности работников и невыполнение требований НПАОП 11.1-1.01-08 «Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины».

Отдельное внимание было уделено выполнению работ и эксплуатации оборудования повышенной опасности. Во время мероприятия также было отмечено о необходимости при выполнении работ повышенной опасности уделять особое внимание таким вопросам:

  • обеспечения и соблюдения требований организационных и технических мероприятий для безопасного проведения работ на нефтяных и газовых скважинах;
  • соблюдение регламентов проведения осмотров, текущих и плановых ремонтов оборудования, его модернизации, замены устаревшего и изношенного оборудования;
  • повышение качества проведения инструктажей, обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда, проведение обучения работникам действиям в нештатных (аварийных) ситуациях, а водителям автотранспортных средств - навыков избежание дорожно-транспортных происшествий;
  • принять дополнительные меры по усилению трудовой и производственной дисциплины руководителей всех звеньев и непосредственных исполнителей работ;
  • обеспечение работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, качественным спецодеждой и спецобувью, сертифицированными современными средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  контроль, гоструда, харьков, месторождение, газ, добыча, условия труда, спецодежда
 
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