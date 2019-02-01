Сотрудники регионального отделения Гоструда «взялись» за безопасность работников нефтегазовой отрасли

Отделом горного надзора ГУ Гоструда в Харьковской области была проведена рабочая встреча с руководством и работниками газодобывающей компании, которая разрабатывает Ракитянский газоконденсатное месторождение, расположенное на территории Харьковской области.
Предприятие выполняет работы по добыче газа, конденсата и нефти на газоконденсатных и нефтяных месторождениях с целью удовлетворения потребностей государства углеводородным сырьем.
В ходе проведения встречи было отмечено об основных причинах и последствиях несчастных случаев на производстве, произошедших в последнее время на объектах нефтегазодобывающего комплекса вследствие личной неосторожности работников и невыполнение требований НПАОП 11.1-1.01-08 «Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины».
Отдельное внимание было уделено выполнению работ и эксплуатации оборудования повышенной опасности. Во время мероприятия также было отмечено о необходимости при выполнении работ повышенной опасности уделять особое внимание таким вопросам:
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: