Харьковские колонии начали выпуск школьных парт и стульев (ФОТО)

Заказ на школьную мебель ежеквартально превышает четверть миллиона гривен.
На предприятии государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№ 43)» освоен новый вид деятельности - сварка и окраска ученических стульев и парт.
Заказчиком на изготовление стульев и парт обеспечена общую сумма заказа в квартал составляет 258 тыс. грн. На сегодняшний день произведено продукции на 192 тыс. грн.
Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков на протяжении многих лет заказчики знают наше предприятие как надежного партнера по выполнению различных заказов. И поэтому постоянно проводится работа по поиску новых видов производства и новых заказов.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: