Больше миллиарда гривен поступило в бюджет Харькова за месяц

За январь 2019 года в бюджет Харькова поступило 1 млрд 259,2 млн грн.
Как сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов, в бюджет города за первый месяц года поступило:
– налога на доходы физических лиц – 425,9 млн грн;
– единого налога – 188,1 млн грн;
– платы за землю – 80,6 млн грн;
– налога на недвижимое имущество – 39,2 млн грн;
– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 28,6 млн грн;
– собственных поступлений бюджетных учреждений – 19,4 млн грн;
– средств от продажи земли – 10,5 млн грн.
Из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова получено 446,9 млн грн межбюджетных трансфертов, из них:
– субвенций на предоставление льгот и субсидий населению – 133,3 млн грн;
– на выплату помощи семьям с детьми – 97,2 млн грн;
– образовательной субвенции – 105,8 млн грн;
– медицинской – 92,9 млн грн;
– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 3,4 млн грн:
– дотаций на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 11,4 млн грн;
– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 2,9 млн грн.
Расходы бюджета города Харькова за январь 2019 года составили 1052,1 млн грн и направлены на финансирование:
– социально-культурной сферы – 673,8 млн грн:
– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 225,9 млн грн;
– бесперебойной работы пассажирского транспорта – 61,9 млн грн.
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