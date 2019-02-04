Главная Новости Экономика и промышленность Больше миллиарда гривен поступило в бюджет Харькова за месяц
04.02.2019  10:29   

Больше миллиарда гривен поступило в бюджет Харькова за месяц

За январь 2019 года в бюджет Харькова поступило 1 млрд 259,2 млн грн.


// Facebook

Как сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов, в бюджет города за первый месяц года поступило:

– налога на доходы физических лиц – 425,9 млн грн;
– единого налога – 188,1 млн грн;
– платы за землю – 80,6 млн грн;
– налога на недвижимое имущество – 39,2 млн грн;
– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 28,6 млн грн;
– собственных поступлений бюджетных учреждений – 19,4 млн грн;
– средств от продажи земли – 10,5 млн грн.

Из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова получено 446,9 млн грн межбюджетных трансфертов, из них:
– субвенций на предоставление льгот и субсидий населению – 133,3 млн грн;
– на выплату помощи семьям с детьми – 97,2 млн грн;
– образовательной субвенции – 105,8 млн грн;
– медицинской – 92,9 млн грн;
– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 3,4 млн грн:
– дотаций на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 11,4 млн грн;
– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 2,9 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за январь 2019 года составили 1052,1 млн грн и направлены на финансирование:
– социально-культурной сферы – 673,8 млн грн:
– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 225,9 млн грн;
– бесперебойной работы пассажирского транспорта – 61,9 млн грн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Экономика и промышленность За январь жители Харьковщины уплатили в бюджет государства 3,7 млрд. грн налогов и сборов 11.01 Власть Бюджетники напряглись - налоговая ввела новые коды бюджетной классификации НДФЛ и военного сбора 03.01 Экономика и промышленность Доходы Харькова за прошедший год - 15, 4 миллиарда гривен
 
 

Видео

Харьков планирует принять участие в форуме построения смарт-сити в Амстердаме
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 