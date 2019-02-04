04.02.2019 10:29

Больше миллиарда гривен поступило в бюджет Харькова за месяц

За январь 2019 года в бюджет Харькова поступило 1 млрд 259,2 млн грн.



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Как сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов, в бюджет города за первый месяц года поступило:



– налога на доходы физических лиц – 425,9 млн грн;

– единого налога – 188,1 млн грн;

– платы за землю – 80,6 млн грн;

– налога на недвижимое имущество – 39,2 млн грн;

– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 28,6 млн грн;

– собственных поступлений бюджетных учреждений – 19,4 млн грн;

– средств от продажи земли – 10,5 млн грн.



Из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова получено 446,9 млн грн межбюджетных трансфертов, из них:

– субвенций на предоставление льгот и субсидий населению – 133,3 млн грн;

– на выплату помощи семьям с детьми – 97,2 млн грн;

– образовательной субвенции – 105,8 млн грн;

– медицинской – 92,9 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 3,4 млн грн:

– дотаций на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 11,4 млн грн;

– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 2,9 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за январь 2019 года составили 1052,1 млн грн и направлены на финансирование:

– социально-культурной сферы – 673,8 млн грн:

– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 225,9 млн грн;

– бесперебойной работы пассажирского транспорта – 61,9 млн грн.