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05.02.2019  14:02   

В местные бюджеты поступило около 700 миллионов налогов харькочан

В течение января 2019 в местные бюджеты Харьковской области поступило 695,6 млн грн налога на доходы физических лиц.


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В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2018 выросли на 121,5 млн грн. Дополнительно бюджеты получили 26, мнл грн.

НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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