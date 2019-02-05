В местные бюджеты поступило около 700 миллионов налогов харькочан

В течение января 2019 в местные бюджеты Харьковской области поступило 695,6 млн грн налога на доходы физических лиц.
В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2018 выросли на 121,5 млн грн. Дополнительно бюджеты получили 26, мнл грн.
НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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