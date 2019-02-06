06.02.2019 13:21

Региональные фискалы разъяснили харьковским предпринимателям особенности нововведений на таможне

Общественность и таможенники обсудили результаты внедрения системы управления рисками в режиме прямого общения



://kh.sfs.gov.ua

На совместном заседании, которое состоялось в режиме видеоселектора, присутствовали руководители ГФС Украины, областных таможен, представители Общественных советов, созданных при органах ДФС страны, и бизнесмены. Инициатором такого полномасштабного мероприятия выступили ГФС Украины и Общественный совет при ГФСУ.

Главный вопрос, который поднимался на встрече, - результаты отработки форм таможенного контроля сгенерированных системой управления рисками (приказ ГФС Украины от 11.01.19 №21).

Мероприятие состоялось в режиме диалога. Представители каждой области, как руководители таможен так и общественные деятели, имели возможность рассказать о наличии или отсутствии проблем, поделиться опытом, вынести на суд участников встречи спорные вопросы.

Так, руководитель Харьковской таможни ГФС Валерий Остапчук отметил, что на сегодняшний день по приказу № 21 в обработке находится всего 5 деклараций. Это свидетельствует о том, что благодаря разъяснительной работе, конструктивному сотрудничеству и прозрачности в отношениях между Харьковской таможней и субъектами хозяйствования, определения таможенной стоимости, в большинстве случаев, осуществляется в соответствии с общими нормами и ее размер не подпадает в разряд рисковых.

В свою очередь председатель Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области Игорь Суханов, выступая перед участниками заседания, рассказал, что между Общественным советом и Харьковской таможней установлено конструктивный диалог, позволяющий все проблемные вопросы решать в оперативном порядке на местном уровне. Он призвал представителей других регионов обращаться в Комитет по вопросам таможенной политики ОС при ГУ в случае недоразумений с региональной таможней.

В ходе встречи все присутствующие согласились, относительно важности и необходимости проведения подобных мероприятий, ведь благодаря такому общению можно узнать о состоянии дел во всех регионах страны.