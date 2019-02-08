08.02.2019 10:55

За январь подозрение у таможенников вызвали только 2,5% деклараций

Харьковская таможня ГФС об особенностях применения автоматизированной системы анализа и управления рисками



://kh.sfs.gov.ua

Заместитель начальника Харьковской таможни ГФС Валерий Остапчук провел брифинг по вопросам работы автоматизированной системы анализа и управления рисками - АСАУР.

Чиновник сообщил, что при осуществлении таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, таможенники применяют избирательность таможенного контроля с минимальным количеством форм таможенного контроля д ля обеспечения соблюдения законодательства. Формы и объемы контроля избираются должностными лицами таможни на основании применения системы управления рисками.

«Если по результатам применения системы управления рисками не определен необходимости проведения таможенного досмотра товаров, то таможенное оформление может быть осуществлено без такого осмотра», - подчеркнул Валерий Остапчук.

Кроме того, заместитель руководителя таможни рассказал, какие преимущества в работе таможни дает применение системы управления рисками.

Это создание благоприятных условий для субъектов ВЭД, придерживаются законодательства Украины, упрощение и ускорение проведения процедур таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении товаров через таможенную границу Украины, увеличение эффективности работы по предупреждению и пресечению нарушений законодательства посредством реализации мероприятий на основе системы анализа и управления рисками.

Также Валерий Остапчук проинформировал, что по результатам рассмотрения срабатываний АСАУР, с оформленных таможней за январь 2019 10 951 таможенных деклараций, износ состоялись только в 278 случаях, что составляет 2,5% от общего объема таможенных деклараций.

«То есть, благодаря АСАУР в большом массиве субъектов ВЭД, товаров, транспортных средств, отбирается лишь малая часть того, что может попасть под риск. Система, с заложенными заранее критериям риска (индикаторами), пытается отобрать из всего массива, только тех, кто нарушает законодательство », - отмечает Валерий Остапчук.