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11.02.2019  13:02   

Таможенники Харькова заработали миллиард

В январе 2019 года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины почти 1 000 000 000 гривен


// kh.sfs.gov.ua

Выполнение индикативного показателя составило 100%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области

Увеличение таможенных платежей в январе 2019 году по сравнении с январем 2018 года состоялось по 4-м бюджетообразующих товарным группам:

– средства наземного транспорта – на 120% (+54,9 млн грн);

– каучук, резина и изделия из них – на 100% (+18,1 млн грн);

– овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни – на 153% (+6,1 млн грн);

– зерновые культуры – на 260% (+5,6 млн грн).

С результатами принятых мер в январе текущего года дополнительно мобилизовано налогов на общую сумму 31,4 млн грн, в том числе:

– в направлении контроля определения таможенной стоимости товаров – 30,2 млн грн;

– в направлении контроля классификации товаров – 900 тыс. грн;

– в направлении контроля определения страны происхождения товаров – 300 тыс. грн.

За январь 2019-го через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 2 миллиона 200 тысяч тонн грузов, 128 тысяч транспортных средств и 293 тысячи граждан.

Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из ключевых задач таможни.

Так, за январь текущего года таможней заведено 271 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму 3 миллиона 777 тысяч гривен, что на 60 дел больше, чем в январе 2018 года.

Таможней рассмотрено 301 дело о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 476 тысяч гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  таможня, налоги, гфс, харьков
 
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