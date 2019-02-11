11.02.2019 13:02

Таможенники Харькова заработали миллиард

В январе 2019 года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины почти 1 000 000 000 гривен



// kh.sfs.gov.ua

Выполнение индикативного показателя составило 100%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области

Увеличение таможенных платежей в январе 2019 году по сравнении с январем 2018 года состоялось по 4-м бюджетообразующих товарным группам:



– средства наземного транспорта – на 120% (+54,9 млн грн);



– каучук, резина и изделия из них – на 100% (+18,1 млн грн);



– овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни – на 153% (+6,1 млн грн);



– зерновые культуры – на 260% (+5,6 млн грн).



С результатами принятых мер в январе текущего года дополнительно мобилизовано налогов на общую сумму 31,4 млн грн, в том числе:



– в направлении контроля определения таможенной стоимости товаров – 30,2 млн грн;



– в направлении контроля классификации товаров – 900 тыс. грн;



– в направлении контроля определения страны происхождения товаров – 300 тыс. грн.



За январь 2019-го через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 2 миллиона 200 тысяч тонн грузов, 128 тысяч транспортных средств и 293 тысячи граждан.



Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из ключевых задач таможни.



Так, за январь текущего года таможней заведено 271 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму 3 миллиона 777 тысяч гривен, что на 60 дел больше, чем в январе 2018 года.



Таможней рассмотрено 301 дело о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 476 тысяч гривен.