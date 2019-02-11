Четыре нелегальных связиста и неоформленный строитель пополнят харьковский бюджет 626 тысячами штрафов

Инспекторами труда Главного управления Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений, во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников.
Во время инспекционного посещения на обществе с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере беспроводной электросвязи обнаружили 4 неоформленных работника .
На обществе с ограниченной ответственностью, которое работает в строительной отрасли был задействован 1 работник «нелегал ».
По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тыс . гривен!
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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