11.02.2019 15:45

Четыре нелегальных связиста и неоформленный строитель пополнят харьковский бюджет 626 тысячами штрафов

Инспекторами труда Главного управления Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений, во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников.



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Во время инспекционного посещения на обществе с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере беспроводной электросвязи обнаружили 4 неоформленных работника .

На обществе с ограниченной ответственностью, которое работает в строительной отрасли был задействован 1 работник «нелегал ».

По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тыс . гривен!