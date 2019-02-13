13.02.2019 10:03

Харьковские предприятия, нарушившие Закон о рекламе, получили штрафы

В январе сотрудники Госпродпотребслужбы выявили нарушения в сфере размещения рекламы.



// provce.ck.ua

За нарушение законодательства о рекламе на субъектов хозяйствования было составлено 30 протоколов о нарушении законодательства о рекламе, приняты решения о привлечении к ответственности.



В частности, были нарушены ч.1 ст.16 Закона Украины «О рекламе» (размещение наружной рекламы без наличия разрешения на размещение внешней рекламы); ч.4 ст.21 указанного Закона (реклама методов диагностики, лечения и реабилитации без текста предупреждения следующего содержания «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья»), а также ч.5 ст.8 Закона (реклама о скидке цен на продукцию).



За установленные нарушения к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции на сумму 60632 грн.