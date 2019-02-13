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13.02.2019  16:53   

Легализация зарплат в Харькове дала возможность дополнительно пополнить пенсионный фонд на 37 млн. грн

Специалисты фискальной службы отчитались о результатах 617 проверок, в результате которых офичиально трудоустроили 3 363 наемных работника


://kh.sfs.gov.ua

Заседание рабочей группы по вопросам повышения минимальной заработной платы, уровня оплаты труда и легализации занятости состоялось при участии региональных налоговиков.

Главный вопрос повестки дня - работа по детенизации рабочих мест. Участие в мероприятии приняли представители государственных структур - ГУ ДФС в Харьковской области, Пенсионного фонда, Управление Гоструда, Департамента соцзащиты ХОГА.

В ходе заседания представитель фискальной службы - заместитель начальника управления налогов и сборов с физических лиц Вячеслав Даценко сообщил о результатах проведенной фискальным ведомством работы в этом направлении.

Благодаря проведению разъяснительной работы и контрольно-проверочных мероприятий, получен положительный результат по увеличению численности застрахованных лиц. Численность их возросла более чем 46 тыс. Человек, что является весомым результатом и достигла 705 700 человек.

Легализация наемных работников позволила обеспечить дополнительные ежемесячные поступления ЕСВ в сумме более 37 млн. Грн., НДФЛ -
30,8 млн. грн., Военного сбора - 2,6 млн. грн.

В ходе реализации распоряжения Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 №649-р в течение 2018 фискальной службой проведено 617 фактических проверок субъектов хозяйствования, по результатам которых трудоустроено 3 363 наемных работников.

По итогам заседания областной рабочей группы присутствуют утвердили следующий комплекс мероприятий, направленный на детенизации занятости и доходов населения.

В первую очередь внимание будет уделено работодателям, которые в конце прошлого года уволили наемных работников, которые были трудоустроены в течение сентября-октября 2018 года.

Также среди мероприятий - проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей, активизация работы инспекторов по труду с последующим информированием о проделанной работе, проведение мониторинга по вопросам оплаты труда на предприятиях и тому подобное.

Источник:   ГУ ГФС Украины в Харьковской области
 Тэги:  зарплата, пенсионный, доходы, харьков, налоговая
 
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