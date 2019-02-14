14.02.2019 12:31

Харьковские фискалы усилили борьбу с недоимками предпринимателей по налогам

Январские мероприятия позволили сократить задолженность перед государством более, чем на 27 млн грн



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Как сообщили 14 февраля на своей официальной странице харьковские налоговики - одним из приоритетных направлений работы фискальной службы - является организация работы по погашению налогового долга. Этому вопросу уделяется большое внимание, поскольку согласованные налоговые обязательства должны поступать в бюджет своевременно.

Так, принятые в январе меры позволили обеспечить в бюджет страны поступления по налогам в сумме 30,7 млн.грн., В т.ч. местные бюджеты Харьковщины дополнительно пополнились на 20,0 млн. гривен. Отработка должников по ЕСВ обеспечило в бюджет в счет погашения задолженности по ЕСВ - 27,5 млн.грн.

Налоговыми управляющими к должникам применяются такие меры, как опись имущества в налоговый залог, инициирования вопроса запрета выезда за границу, подготовка материалов в суд, выставление инкассовых поручений, проверки сохранности залогового имущества. Только за январь вопрос наложения запрета выезда за пределы Украины инициировано в отношении 327 должников.

В Главном управлении фискальной службы региона отмечают, что принятие принудительных мер к должникам пополнило бюджет страны в целом в 2018 году на сумму более 21 млн.грн., В т.ч. реализовано залогового имущества на 16,4 млн. гривен.

Кроме того, в налоговом ведомстве обращают внимание плательщиков на своевременность уплаты обязательств и недопущение налогового долга.