15.02.2019 14:39

Нелегалы в Харьковском общепите: работодатель заплатит огромный штраф

Предпринимателю и обществу с ограниченной ответственностью придется уплатить штрафные санкции на сумму почти 626 тысяч гривен.



// kh.dsp.gov.ua

Во время очередной инспекции одного из харьковских предприятий общественного питания сотрудники ГУ Гоструда выявили пять нелегально трудоустроенных работников.



Уполномоченными лицами управления рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тысяч гривен.



Сумма штрафа начислена из расчета 125190 гривен (30 минимальных зарплат) за каждого работника, допущенного к работе без оформления трудового договора.