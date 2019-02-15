Нелегалы в Харьковском общепите: работодатель заплатит огромный штраф

Предпринимателю и обществу с ограниченной ответственностью придется уплатить штрафные санкции на сумму почти 626 тысяч гривен.
Во время очередной инспекции одного из харьковских предприятий общественного питания сотрудники ГУ Гоструда выявили пять нелегально трудоустроенных работников.
Уполномоченными лицами управления рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тысяч гривен.
Сумма штрафа начислена из расчета 125190 гривен (30 минимальных зарплат) за каждого работника, допущенного к работе без оформления трудового договора.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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