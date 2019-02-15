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15.02.2019  14:39   

Нелегалы в Харьковском общепите: работодатель заплатит огромный штраф

Предпринимателю и обществу с ограниченной ответственностью придется уплатить штрафные санкции на сумму почти 626 тысяч гривен.


// kh.dsp.gov.ua

Во время очередной инспекции одного из харьковских предприятий общественного питания сотрудники ГУ Гоструда выявили пять нелегально трудоустроенных работников.

Уполномоченными лицами управления рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тысяч гривен.

Сумма штрафа начислена из расчета 125190 гривен (30 минимальных зарплат) за каждого работника, допущенного  к работе без оформления трудового договора.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гоструда, нелегалы, харьков
 
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