18.02.2019 14:02

В новом году харьковчане увеличили финансирование армии

В первом месяце 2019 года года жители региона заплатили в Государственный бюджет 78,3 млн грн военного сбора.



// ГолосUA

Индикативный показатель выполнен на 119,4%, дополнительно в бюджет поступило 12,7 млн грн, проинформировали в Главном управлении фискальной службы региона.

По сравнению с аналигичным периодом 2018 года поступления военного сбора выросли на 18,5 млн грн или на 30,9%.

Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому своевременная и полная уплата этого сбора чрезвычайно важна для усиления обороноспособности страны, отметили в ГУ ГФС.