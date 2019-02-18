В новом году харьковчане увеличили финансирование армии

В первом месяце 2019 года года жители региона заплатили в Государственный бюджет 78,3 млн грн военного сбора.
Индикативный показатель выполнен на 119,4%, дополнительно в бюджет поступило 12,7 млн грн, проинформировали в Главном управлении фискальной службы региона.
По сравнению с аналигичным периодом 2018 года поступления военного сбора выросли на 18,5 млн грн или на 30,9%.
Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому своевременная и полная уплата этого сбора чрезвычайно важна для усиления обороноспособности страны, отметили в ГУ ГФС.
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