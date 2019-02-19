19.02.2019 13:03

Акцизы на спиртное и табак пополнили харьковский бюджет на 23,6 миллиона гривен

Именно такая сумма акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной подакцизных товаров поступила в местную казну за первый месяц 2019 года.



// kh.sfs.gov.ua

При этом ожидаемый показатель за январь 2019-го выполнен на 107,5%. В местный бюджет дополнительно поступило 1,6 млн грн, сообщили в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.

В ГУ ГФС в Харьковской области рассказали о принятых мерах по детенизации рынка подакцизных товаров. С целью сокращения теневого оборота подакцизных товаров в течение января 2019 проведено 17 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.



Наиболее распространенными случаями нарушений, выявленных в ходе указанных проверок, является представление отчетов об объемах реализации алкогольных напитков с недостоверными данными, реализация и хранение алкогольных напитков без наличия марок акцизного налога, отсутствие приходных документов на подакцизные товары.



По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования будут применены финансовые санкции на общую сумму почти 154,7 тыс. грн., Поступления в бюджет составили 125,5 тыс. грн.