Главная Новости Экономика и промышленность Харьковчане торопятся подавать декларации о доходах
19.02.2019  17:31   

Харьковчане торопятся подавать декларации о доходах

В этом году граждане более активно начали декларировать свои доходы.


// kh.sfs.gov.ua

По состоянию на 19 февраля более 3,5 тысяч жителей Харькова и области уже подали декларации об имущественном состоянии и доходах. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество декларантов выросло на 538 человек, отметили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Общая сумма задекларированных гражданами доходов составляет 620,0 млн грн, а определенные налоговые обязательства в бюджет составляют 15,6 млн грн.

Доходы свыше миллиона гривен задекларировали 37 человек. Миллионеры указали в декларациях иностранные доходы, дивиденды, доходы от операций с инвестиционными активами, от продажи имущества. Наибольшая задекларированная сумма составляет более 10,0 млн грн.

Напомним, что в этом году последний день подачи декларации гражданами, которые обязаны задекларировать доходы, – 2 мая.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  декларация, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Экономика и промышленность За январь подозрение у таможенников вызвали только 2,5% деклараций 06.02 Власть Декларационная кампания стремительно стартовала в Харьковской области 21.01 Власть Самому молодому официальному миллионеру 7 лет – Харьковщина заняла третье место в Украине по количеству официальных миллионеров
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел встречу с японской делегацией
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 