Харьковчане торопятся подавать декларации о доходах

В этом году граждане более активно начали декларировать свои доходы.
По состоянию на 19 февраля более 3,5 тысяч жителей Харькова и области уже подали декларации об имущественном состоянии и доходах. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество декларантов выросло на 538 человек, отметили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Общая сумма задекларированных гражданами доходов составляет 620,0 млн грн, а определенные налоговые обязательства в бюджет составляют 15,6 млн грн.
Доходы свыше миллиона гривен задекларировали 37 человек. Миллионеры указали в декларациях иностранные доходы, дивиденды, доходы от операций с инвестиционными активами, от продажи имущества. Наибольшая задекларированная сумма составляет более 10,0 млн грн.
Напомним, что в этом году последний день подачи декларации гражданами, которые обязаны задекларировать доходы, – 2 мая.
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