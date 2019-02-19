4 нефтегазовых участка под Харьковом получат новых владельцев

Госгеонедра объявили нефтегазовые участки для выставления на аукционы
В. и. о. Председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк объявил список нефтегазовых участков, которые выставят на аукцион в конце марта. Список был объявлен на мероприятии Ukraine 2019. Licensing Rounds. В частности, Олег Кирилюк сообщил, что согласованы 9 нефтегазовых участков, подготовленных на ближайшие аукционы.
От Харькова выставят 4 участка. (Коховский, Роздоловский-Успенский 1, Роздоловский-Успенский 2, Орельский-Брусивской).
Данные по данным участкам отправили на согласование в Минприроды.
Это будет ІІІ раунд электронных аукционов относительно нефти и газа.
Ранее Госгеонедра объявили о продаже 17 нефтегазоносных участков. Всего на данный момент подготовлено 26 участков с залежами углеводородов.
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Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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