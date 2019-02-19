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19.02.2019  17:45   

4 нефтегазовых участка под Харьковом получат новых владельцев

Госгеонедра объявили нефтегазовые участки для выставления на аукционы


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В. и. о. Председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк объявил список нефтегазовых участков, которые выставят на аукцион в конце марта. Список был объявлен на мероприятии Ukraine 2019. Licensing Rounds. В частности, Олег Кирилюк сообщил, что согласованы 9 нефтегазовых участков, подготовленных на ближайшие аукционы.

От Харькова выставят 4 участка. (Коховский, Роздоловский-Успенский 1, Роздоловский-Успенский 2, Орельский-Брусивской).

Данные по данным участкам отправили на согласование в Минприроды.

Это будет ІІІ раунд электронных аукционов относительно нефти и газа.

Ранее Госгеонедра объявили о продаже 17 нефтегазоносных участков. Всего на данный момент подготовлено 26 участков с залежами углеводородов.

Источник:   КМУ
 Тэги:  участок, нефть, харьков, решение, газ, добыча
 
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