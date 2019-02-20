20.02.2019 15:16

Объем финансовых ресурсов Харькова вырос почти на 2 миллиона

Исполком рассмотрел отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год.



akzent.zp.ua

Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2018 год рассмотрели сегодня, 20 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщила директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, доходы города за 2018 год составили 15 361,6 млн грн. Объем финансовых ресурсов города по сравнению с 2017 годом увеличился на 1826,5 млн грн, или на 13,5%.

Расходы бюджета города в 2018 году составили 15 246,7 млн грн и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1068,7 млн грн, или в 1,1 раза.

Исполнительный комитет рассмотрел отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2018 год и предложил представить его на рассмотрение сессии городского совета.