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21.02.2019  12:02   

Нефте- и газодобытчики принесли больше 75 миллионов в местную казну

Местные бюджеты Харьковщины получили 75,3 миллиона гривен поступлений от рентной платы.


//sprotyv.info

Такая сумма поступила благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, который заработал в 2018 году, сообщили в Главное управление ГФС в Харьковской области.

В фискальной службе отметили, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует развитию местных общин, на территории которых добываются нефть и газ.

В общем, в Государственный бюджет Украины за январь 2019 поступило рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата 1,4 миллиарда гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  рентная плата, налоги, гфс, харьков
 
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