Больше миллиарда перечислили жители Харьковщины на социалку

В течение января 2019 года плательщики региона уплатили 1 110,3 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 301 млн.грн. (+27,1%), проинформировали в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.
Индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 21,0%, дополнительно получено 192,7 млн грн.
В ГУ ДФС в Харьковской области напоминают об обязанности уплаты единого социального взноса плательщиками: юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями не только за себя, так и за нааемных работников. Периоды, за которые не уплачен единый социальный взнос, не будут учтены в страховой стаж, в дальнейшем повлияет на будущую пенсию.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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