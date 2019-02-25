25.02.2019 13:31

Больше миллиарда перечислили жители Харьковщины на социалку

В течение января 2019 года плательщики региона уплатили 1 110,3 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



// ГФС

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 301 млн.грн. (+27,1%), проинформировали в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.



Индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 21,0%, дополнительно получено 192,7 млн грн.



В ГУ ДФС в Харьковской области напоминают об обязанности уплаты единого социального взноса плательщиками: юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями не только за себя, так и за нааемных работников. Периоды, за которые не уплачен единый социальный взнос, не будут учтены в страховой стаж, в дальнейшем повлияет на будущую пенсию.